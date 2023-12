Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seniorin wird Opfer falscher Polizeibeamter

Goslar (ots)

- Bad Harzburg

Eine Seniorin aus Bad Harzburg wurde am Montag Opfer von bislang unbekannten Betrügern.

Gegen 10 Uhr hatte die Frau einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. In diesem Gespräch verleitete sie der Gauner unter Vorgaukeln falscher Tatsachen zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld.

Die Ermittlungen zu diesem Betrugsdelikt führt die Polizei Goslar und fragt nach möglichen Beobachtungen und Hinweisen in diesem Zusammenhang: Wem sind fremde Personen, auswärtige Fahrzeuge oder Fahrzeugkennzeichen im östlichen Ortsrand von Bad Harzburg aufgefallen? Insbesondere im Bereich der Ilsenburger Straße, Bodestraße, Jahnring oder Sennegarten.

Zeugen werden gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Bitte beachten Sie stets:

- Die Polizei fragt am Telefon nie nach Geld oder Wertgegenständen im Haus - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen und hinterlegen Sie niemals Wertsachen zur Abholung - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell