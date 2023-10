POL-ST: Nordwalde, Brand einer Gartenhütte, zwei Hunde unverletzt

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstagabend (21.10.23) in ein Wohnhaus an der Straße Grote Hee eingebrochen - und wurden dann von einer Bewohnerin überrascht. Die Täter schlugen gegen 19.20 Uhr eine Fensterscheibe neben einer Balkontür im Obergeschoss ein und verschaffen sich so Zutritt. In dem Haus durchsuchten sie zunächst Schränke und Schubladen ...

