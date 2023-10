Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus, Bewohnerin trifft auf Täter

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagabend (21.10.23) in ein Wohnhaus an der Straße Grote Hee eingebrochen - und wurden dann von einer Bewohnerin überrascht. Die Täter schlugen gegen 19.20 Uhr eine Fensterscheibe neben einer Balkontür im Obergeschoss ein und verschaffen sich so Zutritt. In dem Haus durchsuchten sie zunächst Schränke und Schubladen im Obergeschoss nach Diebesgut. Durch die Geräusche wurde eine Bewohnerin im Untergeschoss aufmerksam, sie traf dann auf die maskierten Täter. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Beide waren männlich. Einer war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet mit einer dunklen Mütze und einer Schutzmaske im Gesicht. Der andere war 1,85 bis 1,95 Meter groß und kräftig. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke und einer dunklen Mütze. Er trug ebenfalls eine Schutzmaske. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter 05451/591-4315.

