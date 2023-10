Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B475

Saerbeck (ots)

Am Freitagnachmittag (20.10.2023) ereignete sich um 15.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B475 in Saerbeck. Der Fahrer eines Ford B-Max war in Fahrtrichtung Saerbeck auf der B475 unterwegs. In Höhe des Middendorfer Damms bemerkte der Emsdettener nach ersten Ermittlungen zu spät, dass der Ford S-Max vor ihm nach links abbiegen wollte. Der 73-jährige wollte einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug verhindern und scherte nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 61-Jährigen aus Damme (Landkreis Vechta). Der 73-jährige Fahrer des Fords wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 68-jährige Beifahrerin, ebenfalls Emsdettenerin und der Mann aus Damme wurden leicht verletzt. Alle Verletzten sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ersten Einschätzungen nach entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro. Die B475 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

