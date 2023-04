Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw-Gespann sorgt für Sachschaden

Greiz (ots)

Zeulenroda/Triebes: Der Fahrer (34) eines Lkw-Gespannes geriet am gestrigen Tag (11.04.2023), gegen 17:15 Uhr beim Befahren der Straße von Kleinwolschendorf in Richtung Langenwolschendorf auf die dortige Bankette, was letztlich eine Reihe von Beschädigungen auslöste. Nicht nur dass der Anhänger folglich in den Straßengraben rutschte, er kippte zusätzlich um. Dem jedoch nicht genug. Während der Anhänger kippte touchierte dieser weiterhin einen Baum, welcher wiederrum an einen Holzmasten der Telekom stieß. Als auch dieser umstürzte, wurde das Telekomkabel aus einem dortigen Wohnhaus gerissen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

