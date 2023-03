Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer aufgepasst - Häufung von Diebstählen aus Kfz

Waldeck (ots)

Ob Land oder Stadt, in nahezu allen Bereichen des Polizeipräsidiums Rostock wurden vemehrt Aufbrüche von Transportern registriert. Ziel der Täter waren dabei Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Die Polizei informiert darüber, welche Regionen besonders betroffen sind und wie sich man sich schützen kann. Es sind teils hochwertige Werkzeuge, die aus geparkten Fahrzeugen entwendet werden. Hierbei gehen die Täter oftmals rabiat vor, um die Sicherungen der abgestellten Fahrzeuge zu überwinden. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf die Besitzer zu. Seit Anfang des Jahres wurden insbesondere in den Bereichen der Hansestadt- und des Landkreises Rostock sowie in Nordwestmecklenburg mehr Delikte als üblich erfasst. Hierzu ermittelt die Kriminalpolizei intensiv. Da ein Fahrzeug kein Tresor ist, rät die Polizei zu folgenden Vorkehrungen: - stellen Sie ihr Fahrzeug nicht an unbeleuchteten, verlassenen Parkplätzen ab - nutzen sie private Stellplätze oder gut beleuchtete Flächen mit regem Publikumsverkehr - Parkhäuser sind oftmals videoüberwacht - lassen Sie keine hochwertigen Gegenstände im Fahrzeug zurück - besprechen Sie mit ihrer Firma das Belassen von Werkzeugen in den Transportern - achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf das Verschließen, prüfen sie notfalls per Handgriff, ob das Fahrzeug wirklich verschlossen ist - ziehen Sie zusätzliche, mechanische Sicherungen, wie bsp. lange und stabile Bolzen (Bolzenriegelschlösser) in Erwägung

