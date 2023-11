Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uneinsichtiger Ladendieb in Gewahrsam

Weil er sich nach einem Ladendiebstahl am Montagabend im Bereich des Hafenbahnhofs vollkommen uneinsichtig zeigte, haben Polizisten ein 38 Jahre alter Mann in Gewahrsam genommen. Von Zeugen auf den Diebstahl angesprochen, weigerte er sich seine Personalien anzugeben und flüchtete stattdessen. Polizeibeamte nahmen den Dieb vorläufig fest, als er wenig später zum Geschäft zurückkam. Weil er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, zunehmend aggressiv wurde und bei den weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier randalierte, musste er die Nacht bis zum Morgen in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Ihn erwartet nun, neben der Anzeige wegen Diebstahls, eine Kostenrechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei.

Meckenbeuren

Polizei kontrolliert Fahrräder auf Verkehrssicherheit

Um Schulkinder und Eltern zu sensibilisieren, wie wichtig eine ordnungsgemäße Ausrüstung am Fahrrad ist, hat die Polizei Ende der vergangenen Woche die Räder vor dem Bildungszentrum Meckenbeuren genauer unter die Lupe genommen und sogenannte "Fahrradchecks" ausgestellt. Bei der Aktion, bei der neben dem örtlichen Polizeiposten und dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auch das Landratsamt Bodenseekreis beteiligt war, mussten die Beamten immer wieder Mängel feststellen. In den Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern erläuterten die Polizisten, was ein verkehrssicheres Fahrrad ausmacht. Bei der Aktion händigten Vertreter des Landratsamtes im Bedarfsfall geeignete Fahrradbeleuchtung aus, damit die Kinder und Jugendlichen in Zukunft und insbesondere in der aktuell dunklen Jahreszeit für alle Verkehrsteilnehmer gut erkennbar und sicher auf den Straßen unterwegs sind.

Meckenbeuren

Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr von der K 7732 abgekommen und hat Sachschaden angerichtet. Seinen Angaben zufolge habe er bei Glätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, woraufhin er rechts neben der Fahrbahn einen Metallzaun, Sträucher, ein Schild und einen Baum touchierte. Sein Ford wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 21-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tettnang

Vandalen beschädigen Scheiben - Zeugen gesucht

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende hinweg mehrere Fenster der Manzenbergschule offenbar mutwillig beschädigt. Dabei richteten die Vandalen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 mit dem Polizeiposten Tettnang in Verbindung zu setzen.

Neukirch

Autofahrer nimmt Traktor die Vorfahrt

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagmorgen zwischen Elmenau und Bernried. Ein 29 Jahre alter Ford-Lenker fuhr von der K 7712 nach links auf die Landesstraße in Richtung Neukirch ein und nahm dabei dem Fahrer eines Traktor-Gespanns die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision mit dem Anhänger der landwirtschaftlichen Maschine wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Überlingen / Hagnau

Einbrecher unterwegs

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher in den vergangenen Tagen genutzt, um unbemerkt in Wohnhäuser einzusteigen. Im Felbenwiesweg in Bonndorf brachen die Täter mutmaßlich zwischen Samstagmittag und Montagmittag eine Balkontür im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Einfamilienhaus. In Hagnau gingen Unbekannte am Montag zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Frenkenbacher Straße an und durchwühlten im Inneren sämtliche Zimmer. In beiden Fällen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Was die Unbekannten gestohlen haben ist aktuell nicht abschließend bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Überlingen führt. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Informationen und Tipps zum Schutz vor Einbrechern finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.kein-bruch.de .

Überlingen

Autofahrer kommt von Straße ab

Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 19.30 Uhr in der Hohenfelsstraße in Nesselwangen gewesen sein. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der K 7786 von Überlingen kommend unterwegs und verlor bei Schneeregen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Laterne sowie einem Leitpfosten. Am BMW entstand dabei rund 8.000 Euro Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Höhe des Sachschadens an den Verkehrseinrichtungen ist nicht genau bekannt.

Uhldingen-Mühlhofen

Lastwagenfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen um etwa 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Birnau und Uhldingen-Mühöhofen ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer war in Richtung Überlingen unterwegs, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden Lkw. Dabei gingen die Spiegel beider Unfallbeteiligten zu Bruch. Darüber hinaus entstand an der Plane des Entgegenkommenden sowie am dahinterfahrenden Pkw Sachschaden durch umherfliegende Trümmerteile. Der Unfallverursacher fuhr unbehelligt weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Unfallzeugen nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Autofahrerin verliert die Kontrolle und prallt gegen Baum

Glück im Unglück hatte eine 37 Jahre alte Autofahrerin, als sie am Montag gegen 12.45 Uhr auf der K7744 die Kontrolle über ihren Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Frau war mit ihrem BMW von Untersiggingen in Richtung Grünwangen unterwegs und geriet in einer leichten Linkskurve aus Unachtsamkeit in den Grünstreifen. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten, schleuderte in der Folge über die Fahrbahn und kam von der Straße ab. Ihr Wagen prallte seitlich gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Während die 37-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, entstand an ihrem BMW rund 25.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

