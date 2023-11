Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - eine Person verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Laizer Straße ereignet hat. Eine 52 Jahre alte Mazda-Lenkerin wollte in Fahrtrichtung Laiz nach links auf die Zufahrt zur B 313 abbiegen und übersah dabei offensichtlich die für Linksabbieger Rot zeigende Ampel. In der Folge kollidierte die Frau mit einem Kia-Fahrer, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wagen mussten aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt war die örtliche Feuerwehr.

Sigmaringen / Jungnau

Unbekannte besprühen Burgruine

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Samstag, dem 18.11., und Sonntag, dem 26.11., am historischen Bergfried der Burgruine Jungnau mehrere Graffiti aufgesprüht haben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt seitlich gegen Baum

Von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt ist am Dienstag gegen 0 Uhr ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer. Der Pkw-Lenker verlor in der Mengener Straße in einer leichten Linkskurve auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Während der 20-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt wurde, musste sein Beifahrer von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 19-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Ostrach

Unfall auf schneeglatter Straße

Aufgrund von Schneeglätte ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 22 Uhr auf der L 194 (Pfullendorfer Straße) zwischen Pfullendorf und Ostrach ins Rutschen gekommen. Der Wagen des 35-Jährigen prallte gegen eine Leitplanke und geriet anschließend auf eine Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der VW-Lenker blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Wald

Nach Wildunfall gefälschten Führerschein ausgehändigt

Nach einem Wildunfall am Montagmorgen auf der L 212 bei Wald muss ein 34-Jähriger mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen. Der Autofahrer händigte bei der Unfallaufnahme einen ausländischen Führerschein aus, wobei sich bei einer genaueren Überprüfung des Dokuments herausstellte, dass dieses gefälscht ist. Der 34-Jährige, gegen den nun strafrechtlich ermittelt wird, verfügt über keine gültige Fahrerlaubnis.

Pfullendorf

Polizei sucht nach gefährlichem Überholmanöver nach betroffenen Autofahrern

Nach einem gefährlichen Überholmanöver, das sich bereits am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 456 (Otterswanger Straße) ereignet hat, sucht der Polizeiposten Pfullendorf nach zwei betroffenen Autofahrern. Ein Lkw-Fahrer soll kurz nach dem Ortsausgang Pfullendorf aus dem dortigen Kreisverkehr heraus einen anderen Lkw derart knapp überholt haben, dass die beiden entgegenkommenden Autofahrer wohl bis zum Stillstand abbremsen mussten, um eine Frontalkollision zu verhindern. Gegen den Überholenden wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die beiden betroffenen Autofahrer sowie weitere Zeugen der Verkehrssituation bittet der Polizeiposten Pfullendorf, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

