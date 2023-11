Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Großbrand in Firmengebäude

Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Beim Brand eines Betriebs in der Straße "Industriepark" ist am Montagnachmittag hoher Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe entstanden. Gegen 13.30 Uhr ging bei den Rettungskräften ein Brandalarm ein, der sich als Echtalarm entpuppte. Das Feuer war aus noch unklarer Ursache in einem Produktionsraum entstanden und griff rasch auf einen Teil des Gebäudes über. Die Mitarbeiter wurden von den Rettungskräften aus der Firma evakuiert. Eine Person musste kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei sperrte die Tuttlinger Straße aufgrund der großen Rauchentwicklung für rund zwei Stunden. Etwa ein Drittel des Firmengebäudes wurde durch die Flammen zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr ist landkreisübergreifend mit rund 300 Einsatzkräften und über 100 Fahrzeugen noch bis in die Nacht hinein an der Brandstelle eingesetzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern derzeit an. Es wird nachberichtet.

