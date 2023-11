Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener fährt Pkw auf

Deutlich alkoholisiert war ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen Auffahrunfall in der Montfortstraße verursacht hat. Der 35-Jährige fuhr auf den Daimler einer 58-Jährigen auf, die an der dortigen roten Ampel wartete. Einer Polizeistreife schlug Alkoholgeruch, ausgehend von dem 35-Jährigen entgegen, der jedoch nicht in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Daher ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an und beschlagnahmten den Führerschein des 35-Jährigen. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Der Sachschaden betrug insgesamt rund 1.000 Euro, der Audi musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Unbekannte gehen mit Pfefferspray auf Opfer los

Vor einem Club in der Anton-Sommer-Straße haben am frühen Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter offenbar einen 26-Jährigen mit Pfefferspray angegriffen. Das Opfer verließ eigenen Angaben zufolge zwischen 3 und 5 Uhr den Club, um eine naheliegende Shisha-Bar aufzusuchen. Auf Höhe eines Parkplatzes soll der Mann von zwei Personen an einem Auto angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn festgehalten haben. Möglicherweise hatte einer der Angreifer eine Glatze. Der 26-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und zu Fuß zurück zum Club flüchten. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon. Da die Polizei erst deutlich später über den Vorfall informiert wurde, erbrachten Fahndungsmaßnahmen keine neuen Erkenntnisse. Die Ermittler bitten daher etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr auf einem Anliegerparkplatz in der Straße "Im Nieber" einen Ford Kuga touchiert hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das rechte hintere Fahrzeugeck des Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten des Polizeipostens Immenstaad unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Meckenbeuren

Vandale werfen Scheiben ein

Die Glasscheiben zweier Wohngebäude in der Graf-Zeppelin-Straße und der Bölckestraße sowie eines Schulgebäudes in der Schulstraße haben am Samstag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr bislang unbekannte Täter mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Taten sowie weitere Geschädigte, deren Fenster Beschädigungen aufweisen, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Auf über 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr in der Hauptstraße entstanden ist. Eine 32-jährige BMW-Fahrerin übersah an der Kreuzung mit der L 329 den Audi eines vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Owingen

Zeuge bringt Polizei auf die Spur von Einbrechern

Ein Zeuge hat am Samstagabend gegen 21 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Männer gewaltsam Zutritt zum Gelände des Wertstoffhofs im Auenweg verschafft haben und daraufhin die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Beamten waren die Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug bereits geflüchtet, konnten aber an der Halteranschrift angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Einbrecher durch die schnelle Reaktion des Zeugen keine Beute gemacht. Die vier Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren müssen nun dennoch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Owingen

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Offenbar aus Unachtsamkeit ist am Sonntag gegen 6.30 Uhr eine 48 Jahre alte Ford-Fahrerin in der Überlinger Straße auf einen geparkten Renault aufgefahren. Bei der wuchtigen Kollision erlitt die 48-Jährige leichte Verletzungen, sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Ihr Ford wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert.

