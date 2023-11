Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.11.2023

Aulendorf (Landkreis Ravensburg) (ots)

Polizei gehen jugendliche Dealer ins Netz

Gegen einen 16 und zwei 17 Jahre alte Tatverdächtige haben die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Ravensburg Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeleitet. Einer Passantin waren am Montagmittag vergangener Woche im Stadtgebiet von Aulendorf zwei männliche Personen aufgefallen, die scheinbar mit Drogen handeln. Eine alarmierte Polizeistreife konnte daraufhin an dem von der Passantin mitgeteilten Ort die drei Jugendlichen antreffen, wobei der 16-Jährige einen brennenden Joint fallen ließ. Bei den weiteren Maßnahmen fanden die Ermittler bei einem der 17-Jährigen über 100 Gramm Marihuana sowie einen dreistelligen Geldbetrag, bei dem es sich mutmaßlich um Dealer-Geld handelt. Zudem konnten Betäubungsmittelutensilien (Feinwaage, Grinder) aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen gegen die drei jugendlichen Tatverdächtigen dauern an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1012

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell