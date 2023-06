Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntag musste die Polizei bei einer Auseinandersetzung unter Betrunkenen in Biberach einschreiten.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr gerieten Personen am Bahnhof in Streit. Die Polizei versuchte zu schlichten und erteilte Platzverweise. Kurze Zeit später war jedoch das Eingreifen der Polizei erneut erforderlich. Zwei 32-Jährige griffen einen 30-Jährigen an und schlugen auf ihn ein. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es der Polizei, die Männer voneinander zu trennen. Der 30-Jährige sowie einer der beiden Angreifer erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten die Beiden. Die zwei Angreifer nahm die Polizei in Gewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte, dass die beiden Schläger deutlich über zwei Promille hatten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Polizei Biberach (Tel: 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf. Die Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt.

Hinweis:

Die Polizei ist der Garant für die Sicherheit in der Region. Sie hat das Gewaltmonopol. Alle Menschen können sich darauf verlassen, dass Polizistinnen und Polizisten keine willkürlichen Maßnahmen treffen

++++ 1145278 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell