Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Lastwagen zu hoch für Brücke

Am Sonntag beschädigte in Göppingen ein Lkw eine Brücke und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, war gegen 15.40 Uhr ein dunkelblauer Lkw mit Ladefläche und Kran im Stadtteil Faurndau unterwegs. Der Zeuge fuhr hinter dem Lkw auf der Straße in Richtung Sparwiesen. Auf Höhe der Brücke bei der B10 streifte der nicht vollständig eingefahrene Kran eine Abdeckung an der Brückenunterseite. Dadurch riss die Abdeckung ab und die Kabel wurden freigelegt. Der Lkw hatte dies wohl nicht bemerkt und fuhr weiter. Der Zeuge konnte an dem Lkw das Teilkennzeichen ES-KK ablesen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden an der Abdeckung rund 500 Euro. Sofortmaßnahmen an der Brücke waren nicht notwendig. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun den flüchtigen Lkw-Fahrer.

Die Polizei rät, vor der Fahrt alles rund ums Fahrzeug genau zu überprüfen. Sie sind als Fahrer oder Fahrerin immer für den Zustand des Fahrzeugs verantwortlich, das sie führen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit Ihrem privaten Auto oder mit einem Geschäftswagen unterwegs sind. Versäumen Sie dies, egal ob bewusst oder unbewusst, riskieren Sie nicht nur ein hohes Bußgeld, sondern auch ihre eigene Haut.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

