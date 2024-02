Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pkw fing Feuer

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Norden - Pkw fing Feuer

In Norden fing ein Auto am Sonntag Feuer. Ein Citroen geriet gegen 3.15 Uhr in der Sielstraße in Brand. Drei weitere Autos wurden aufgrund des Übergreifens der Flammen und der Hitzentwicklung beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell