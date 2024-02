Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht/Krummhörn - Autodach zerschnitten/Aurich - Diebstahl aus Pkw

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Sonntag ist in ein Haus in Norden eingebrochen worden. Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Großen Mühlenstraße. Als er bei der Tatausführung gestört wurde, flüchtete er in Richtung Marktplatz. Tatzeitraum ist 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Krummhörn - Autodach zerschnitten

Unbekannte Täter haben am Wochenende ein Auto in der Krummhörn beschädigt. Die Täter zerschnitten das Stofffaltdach eines silbernen Smart Cabrios. Das Auto stand vor einer Garage in der Wiard-Lüpkes-Straße. Die Tat geschah in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 8.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag haben unbekannte Täter in Aurich eine Autoscheibe eingeschlagen. Die Täter zerstörten auf dem Parkplatz eines Veranstaltungsgeländes in der Emder Straße die Scheibe eines grauen Audi. Sie entwendeten neben persönlichen Gegenständen auch hochwertigen Schmuck. Die Tat geschah in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.25 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

