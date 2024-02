Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Blumengeschäft

Wittmund-Burhafe - 19-jähriger Autofahrer mit Baum kollidiert

Stedesdorf - Unfall am Bahnübergang

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Blumengeschäft

In ein Blumengeschäft in Friedeburg ist eingebrochen worden. Unbekannte Täter stiegen zwischen Mittwoch, 19.15 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, in das Ladenlokal eines Floristen an der Friedeburger Hauptstraße ein. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund-Burhafe - 19-jähriger Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Burhafe mit einem Baum kollidiert. Gegen 4 Uhr fuhr er mit einem Audi auf der Upsteder Straße und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen ein Verkehrszeichen und dann frontal mit einem Baum zusammen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen.

Stedesdorf - Unfall am Bahnübergang

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag in Stedesdorf mit einem Zug kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 58-jährige Lkw-Fahrer gegen 12.50 Uhr auf der Falsterstraße in Fahrtrichtung Stedesdorf und übersah an einem unbeschrankten Bahnübergang eine von rechts kommende Nord-West-Bahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem aber keine Personen verletzt wurden. Es entstand Sachschaden am Zug und am Lkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell