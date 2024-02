POL-AUR: Norden - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Tötungsdelikt in Norden In Norden hat sich am Donnerstag ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer 62-jährigen Frau ereignet. Um 16.30 wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in den ...

mehr