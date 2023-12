Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehrere witterungsbedingte Einsätze für die Polizei

Eine Person beim Räumungsversuch eines Baumes schwer verletzt

Kreis Kleve (ots)

Aufgrund der stürmischen und regnerischen Wetterbedingungen kam es im Kreis Kleve in der Zeit von Donnerstag (21. Dezember 2023), 12:30 Uhr und Freitag (22. Dezember 2023), 09:30 Uhr zu insgesamt 22 witterungsbedingten Einsätzen. Die Einsatzörtlichkeiten waren dabei im gesamten Kreisgebiet verteilt. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Donnerstag (21. Dezrmber 2023) gegen 15:55 Uhr an der Uedemer Straße in Kleve.

Ein 58-jähriger Mann, welcher zunächst alleine an der späteren Unfallörtlichkeit war, wurde auf einen umgefallenen Baum aufmerksam. Zusammen mit einem 28-jährigen Mann aus Goch, welcher zur Unfallstelle kam und seinen Wagen am rechten Fahrbandrand abgestellt hatte, versuchte er den umgefallenen Baum von der Straße zu räumen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer, ein 54-jähriger Mann aus Emmerich, welcher die Straße mit einem Volvo V70 befuhr, konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen und kam vor dem Baum zum Stillstand. Hinter dem Volvo befand sich ein weiteres Fahrzeug, ein grauer VW Golf, dessen Fahrer (54-jähriger Mann aus Kleve) eine Kollision verhindern wollte und deshalb nach rechts auf den Bürgersteig auswich. Dabei erfasste er den 28-jährigen Mann aus Goch welcher sich zum Unfallzeitpunkt am Baum aufgehalten hatte und sich durch die Kollision schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

In Rees wurde ein Auto von einer Windböe erfasst und landete im Altrhein. Die beiden Insassen, eine 19-jährige Frau aus Rees sowie ein 23-jähriger Mann aus Hamminkeln wurden dabei leicht verletzt. Die ausführliche Pressemeldung finden Sie hier https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5678158.

Auch in Uedem kam es witterungsbedingt zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Frau aus Wesel befuhr die Schloß-Wissener-Straße und kam aufgrund von Wasseransammlungen auf der Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau versuchte Ihr Fahrzeug, einen weißen BMW X5, wieder zurück auf die Straße zu manövrieren und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem Mercedes Vito, bei welchem ein 47-jähriger Mann aus Bedburg-Hau am Steuer saß. Beide Personen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden im Frontbereich beschädigt. (pp)

