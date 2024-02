Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Norden - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Norden - Lkw von Fahrbahn abgekommen

Norden - Fußgänger nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In Norden hat sich in der Nacht zu Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. In der Straße Johann-Janssen-Padd fuhr zwischen 19 Uhr und 0 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Richtung stadteinwärts und kam offenbar nach links von der Fahrbahn ab. Der Unbekannte touchierte ein Verkehrsschild und beschädigte es. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Am Mittwoch hat die Polizei in Norden innerhalb kurzer Zeit gleich zwei E-Scooter-Fahrern die Weiterfahrt untersagen müssen. Ein 45-jähriger Mann, der gegen 10.40 Uhr mit dem E-Scooter im Bereich Am Markt unterwegs war, hatte für sein Fahrzeug nicht die erforderliche Versicherung abgeschlossen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Keine Viertelstunde später kontrollierten die Beamten auf der Friesenstraße auch einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter. Auch er hatte für das genutzte Elektrokleinstfahrzeug nicht den erforderlichen Versicherungsschutz. Er durfte ebenfalls nicht weiterfahren und muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Norden - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Auf einem Parkplatz in der Kleinen Mühlenstraße in Norden ist am Mittwoch eine Fußgängerin angefahren worden. Ein 40-jähiger Transporter-Fahrer übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 9.30 Uhr beim Rückwärtsfahren die 71-jährige Frau hinter sich und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

Norden - Lkw von Fahrbahn abgekommen: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Ostermarscher Straße in Norden ereignet hat. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Norddeicher Straße und kam nach ersten Erkenntnissen bei einem Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw rutschte durch den Unfall in die Berme und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Dem Lkw-Fahrer war in einer Kurve ein silberner Pkw entgegengekommen und auf seine Fahrspur geraten. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Fußgänger nach Unfall geflüchtet

In Norden ist ein Fußgänger nach einem Unfall mit einer Pedelec-Fahrerin geflüchtet. Gegen 20 Uhr fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf der Schulstraße in Richtung Klosterstraße, als ein Fußgänger von rechts die Fahrbahn querte. Die Frau musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte zu Boden. Sie wurde leicht verletzt. Die männliche Person lief weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fußgänger war schlank, etwa 1,75 Meter groß und schwarz gekleidet mit einer Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell