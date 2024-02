Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Autos kollidierten

Lütetsburg - Autofahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Autos kollidierten

Auf der B72 in Lütetsburg kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Norddeich unterwegs und wollte in Höhe der Osterstraße nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Opel-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Lütetsburg - Autofahrerin verletzt

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Lütetsburg verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer auf der Küstenbahnstraße in Fahrtrichtung Norden und übersah vor sich einen langsamer fahrenden Honda. Bei dem Versuch auszuweichen stieß er dennoch mit dem Honda zusammen und touchierte noch einen Opel. Durch den Aufprall wurde die 23-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell