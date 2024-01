Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Zeulenroda-Triebes (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 07.01.2024 kam es gegen 10:30 Uhr zum Dachstuhlbrand eines Hauses in der Lindenstraße in Triebes. Das Feuer brach im Dachstuhl des Wohnhauses aus und breitete sich schnell aus. Beide Bewohner des Hauses verließen dieses rechtzeitig und unverletzt. Zur Sicherheit wurden auch zwei Personen des Nachbarhauses evakuiert. Die Brandausbruchursache ist bis dato unbekannt und wird in den Folgetagen ermittelt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von über 100 000 Euro. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell