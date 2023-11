Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Gartenstraße; Tatzeit: 02.11.23, 09.00 - 19.00 Uhr; Am Freitagmorgen stellte der Bewohner eines Hauses an der Gartenstraße Hebelspuren an seiner Balkontür fest. Zu einem vollendeten Einbruch war es nicht gekommen. Die Tat fand am Donnerstag zwischen 09 und 19 Uhr statt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

