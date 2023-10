Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall mit Krankenwagen am Dortmunder Wallring

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Freitag, den 13.10.23 kam es gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Rheinische Straße / Hoher Wall zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Krankenwagen des Rettungsdienstes Dortmund befand sich auf einer Patientenfahrt und kam dabei in Höhe der Kreuzung zur Rheinischen Straße aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und erfasste einen Passanten auf dem Gehweg. Anschließend kollidierte er mit einem Taxi, welches vor einem Hotel wartete. Der Passant wurde dabei schwer verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Drei weitere, von insgesamt sieben Unfallbeteiligten, wurden zur vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in umliegende Kliniken gebracht. Der Patient, welcher im verunfallten Krankenwagen transportiert wurde, blieb unverletzt. Augenzeugen, Ersthelfer und Unfallbeteiligte wurden noch an der Einsatzstelle vom Team der Psychosozialen Notfallversorgung betreut. Während der Maßnahmen waren zwei von drei Fahrspuren des Walls durch die Polizei gesperrt, es kam zu leichten Staubildungen. Die Unfallursache wird nun vom Unfallaufnahmeteam der Polizei ermittelt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrtauglich und werden nach der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt. Im Einsatz tätig waren ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 (Mitte), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie ein Krankenwagen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell