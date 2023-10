Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Hombruch. Balkon im Vollbrand

Dortmund (ots)

In Hombruch stand am Samstagabend ein Balkon im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen schlugen die Flammen des Balkons im ersten Obergeschoss bereits bedrohlich in die Höhe. Sofort wurde ein Strahlrohr im Außenangriff vorgenommen, um einen Feuerüberschlag auf die darüberliegenden Wohnungen zu verhindern. Parallel dazu gingen zwei Trupps ins Haus vor, um zum einen die darüberliegenden Wohnungen auf Raucheintritt zu kontrollieren und um das Feuer auf dem Balkon der vollkommen verrauchten Brandwohnung zu löschen. Da die Bewohner selbst zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub waren und die anderen Hausbewohner sich bereits auf der Straße befanden, konnten Personenschäden bereits beim Eintreffen der Feuerwehr ausgeschlossen werden. Durch die starke Beaufschlagung mit Brandrauch durch die geborstene Balkontür ist die betroffene Wohung voererst nicht bewohnbar. Warum die Polster auf dem Balkon in Brand geraten waren untersucht nun die Polizei. Am Einsatz beteiligt waren insgesamt ca. 45 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

