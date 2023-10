Dortmund (ots) - Gegen 1:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Straße Westkamp, Ecke Sendstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) brannte der Eingangsbereich eines Kiosks in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in voller Ausdehnung, die Fensterscheiben waren bereits geborsten. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Eine Drehleiter stellte eine Anleiterbereitschaft vor dem ...

