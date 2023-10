Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kiosk brennt lichterloh

Dortmund (ots)

Gegen 1:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Straße Westkamp, Ecke Sendstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) brannte der Eingangsbereich eines Kiosks in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in voller Ausdehnung, die Fensterscheiben waren bereits geborsten.

Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Eine Drehleiter stellte eine Anleiterbereitschaft vor dem Gebäude her. Ein weiterer Trupp kontrollierte drei Wohnungen oberhalb des Brandraums. Zur Sicherheit wurden die Mieter evakuiert und einmal durch den Rettungsdienst gesichtet. Eine weitere ärztliche Versorgung war nicht nötig. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) welche durch die Feuerwache 6 (Scharnhorst) und der Freiwilligen Feuerwehr Asseln (LZ24) unterstützt wurden. Anschließend erfolgte die Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei. Diese ermittelt nun die Brandursache.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell