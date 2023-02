Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallbilanz 2022 - Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Die Polizei Bernkastel-Kues vermeldet 19,2 % mehr Verkehrsunfälle für das Jahr 2022 (1063 Unfälle) im Vorjahresvergleich (891 Unfälle) und damit die zweithöchste Anzahl in der Fünfjahresbilanz. Dabei stieg die Anzahl der Schwerverletzten von 29 auf 34 (+17,2 %) und die der Leichtverletzten überproportional von 80 auf 118 (+47,5 %). Besonders starke Steigerungen der Verletztenzahlen waren bei den Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Senioren (> 65 Jahre) (+81,2 %) sowie bei Radfahrenden (+ 61,5 %) zu beobachten. In 2022 wurden ein Radfahrer und ein Traktorfahrer bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Der Anteil der sogenannten jungen Fahrer (18-24 Jahre) an der Gesamtunfallzahl stieg zwar von 16,7 % auf 17,9 %. Erfreulicherweise sank gegenläufig die Anzahl der Personenschäden mit deren Beteiligung deutlich von 32 auf 18 (-43,8 %). Häufigste Unfallursachen in 2022 waren die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes (auch Seitenabstand) mit einem Anteil von 22,9 %, fehlerhaftes Wenden/ Rückwärtsfahren (18,8 %) und nicht angepasste Geschwindigkeit (6,2 %). In 30,4 % der Gesamtunfälle war Wild beteiligt. Fehlende Verkehrstüchtigkeit wurde bei 17 Verkehrsteilnehmenden wegen Alkohol festgestellt, dabei wurden 5 Menschen schwer und 5 leicht verletzt. Bei 11 Unfällen wurden sonstige körperliche oder geistige Mängel im Rahmen von Unfallaufnahmen registriert. Drogeneinfluss wurde im Gegensatz zu den Vorjahren bei keinem Fahrzeugführenden nachgewiesen. Auf 200 Fälle und damit um 29,5 % ist die Zahl der Unfallfluchten gestiegen. In 49,0 % der Fälle wurden Verantwortliche ermittelt.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung zur Reduzierung der Unfallzahlen wurden im Jahr 2022 insgesamt 101 Fahrzeugführende wegen folgenlosen Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss beanzeigt, was in der Regel mit empfindlichen Geldstrafen und Führerscheinentzug bzw. Fahr-verboten verbunden ist.

Zur weiteren Reduzierung der Unfallzahlen und der Unfallfolgen stehen auch zukünftig die Verkehrstüchtigkeit, die Beachtung der Gurtpflicht und auch zu schnelle oder durch Handybenutzung abgelenkte Fahrzeugführende im Fokus der Polizei Bernkastel-Kues.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell