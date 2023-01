FW-M: Zimmerbrand (Obergiesing)

München (ots) - Sonntag, 1. Januar 2023, 12.29 Uhr Berduxstraße Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einem stecken gebliebenen Aufzug gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, empfing sie ein Hundebesitzer, der ihnen die Situation wie folgt schilderte: In dem Aufzug waren zwei Personen und ein Dackel eingeschlossen. Der Hund war an der Leine - ohne auf sein Herrchen zu warten - in den Aufzug eingestiegen. Die ...

mehr