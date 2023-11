Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Großhandel

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße

Tatzeit: 03.11.23, 05.00 - 05.10 Uhr;

Bislang unbekannte Einbrecher demontierten gegen 05.00 Uhr ein Zaunelement und konnten so auf den Parkplatz eines Großhandels an der Dingdener Straße fahren. Sie hebelten die Eingangstüren auf und stießen in dem Markt eine Konservenpalette um. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Die drei Täter waren dunkel gekleidet (Hoodies, Pullover, Jogginghosen, Sportschuhe) und vermummt. Sie fuhren einen dunklen Kombi mit silberfarbener Dachreling. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell