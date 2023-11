POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigungen durch Steinwürfe

Legden (ots) - Tatort: Legden, Kardinal-von-Galen-Straße; Tatzeit: 04.11.2023; 19.50 Uhr; Am Samstagabend machten sich noch unbekannte Einbrecher gegen 19.50 Uhr am Fenster eines Wohnhauses an der Kardinal-von-Galen-Straße zu schaffen. Sie wurden dabei vom Bewohner bemerkt und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr