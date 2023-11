Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrüche in Wohnhäuser

Reken (ots)

Tatorte: 1: Bahnhof-Reken, Barbarastraße; 2: Groß-Reken, Mozartstraße;

Tatzeiten: 1: 03.11.23, zwischen 11.30 Uhr und 20.50 Uhr; 2: 03.11.23, zwischen 08.45 Uhr und 19.05 Uhr;

Am Freitag kam es in Reken tagsüber zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Täter hatten jeweils die Terrassentür aufgebrochen. In dem Haus auf dem Barbarastraße in Bahnhof Reken sperrten die Täter den Hund der Bewohner im Badezimmer ein. Angaben über die mögliche Diebesbeute liegen noch nicht vor. Aus dem Haus an der Mozartstraße in Groß Reken entwendeten der oder die Täter Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell