Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auseinandersetzung in Diskothek

In einer Diskothek in Südbrookmerland kam es bei einer Karnevalsfeier am Sonntagmorgen zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei wurde gegen 3.45 Uhr in die Moorhuser Dorfstraße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen schlug in der Lokalität ein bislang unbekannter Mann mehrere Personen mit einer Glasflasche. Drei Personen im Alter von 18, 19 und 27 Jahren erlitten zum Teil Schnittverletzungen an den Händen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und kräftig. Er soll mit einem karierten Hemd und Jeans als Hippie verkleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04942 204200.

Krummhörn/Rysum - Einbruch in Ferienhaus

Unbekannte Täter sind in ein Ferienhaus in Rysum eingebrochen. Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag 12.30 Uhr, stiegen die Täter in der Emsstraße durch einen Wintergarten in eine Wohnung ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04923 805710 entgegen.

Ihlow/Riepe - Fahrräder beschädigt

Mehrere Fahrräder sind am Montag in einem Fahrradunterstand in Riepe beschädigt worden. Bei mindestens fünf Rädern haben Unbekannte die Reifen zerstört. Die Taten ereigneten sich zwischen 14 Uhr und 22 Uhr in der Dieselstraße. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04929 917850 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Hoheberger Weg in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen auf dem Fahrradweg eine 39-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

