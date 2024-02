POL-AUR: Wittmund - Betrunken Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Einbruch in Wohnhaus In ein unbewohntes Haus in Norden ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter im Addingaster Weg gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, das derzeit saniert ...

