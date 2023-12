Freiburg (ots) - Ein Feuer im Saunabereich eines Wohnhauses in Bad Säckingen rief am Freitagmorgen, 01.12.2024, gegen 08:50 Uhr, die Feuerwehr auf den Plan. Schnell konnte das Feuer bekämpft werden, so dass keine wesentlichen Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch Personen kamen keine zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 10000 Euro ...

