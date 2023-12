Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrüche in Behörden und Schule - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 30.11.2023, kam es in der Waldtorstraße in WT-Waldshut zu insgesamt drei Einbrüchen. Betroffen waren zwei Büroräumlichkeiten von Behörden und eine Schule. Offensichtlich waren der oder die Einbrecher auf Bargeld aus. Zwei Tresore wurden gewaltsam geöffnet und das darin verwahrte Bargeld gestohlen. Der genaue Diebstahlsschaden ist noch nicht bekannt, er liegt aber in jeden Fall im vierstelligen Eurobereich. Die Tatzeiten lagen genau zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr. Wer im Bereich der Waldtorstraße in dieser Zeit Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, in Verbindung zu setzen.

