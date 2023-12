Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Badstraße

Freiburg (ots)

In der Badstraße von WT-Tiengen passierte am Donnerstag, 30.11.2023, gegen 16:40 Uhr, ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Eine 36-jährige Fiat-Fahrerin war rückwärts aus einem Grundstück auf die Badstraße rangiert. Ein weißer Kleinwagen hielt deshalb an und ermöglichte der Frau das Einfahren. Ein 40 Jahre alter Opel-Fahrer überholte jedoch diesen Kleinwagen und kollidierte anschließend mit dem ausparkenden Fiat. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen und insbesondere die Insassen des wartenden Kleinwagens, sich zu melden.

