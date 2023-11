Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Laufenburg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Der Jugendliche ist 17 Jahre alt.

Korrigierte Meldung:

Am Mittwochnachmittag, 29.11.2023, gegen 15:00 Uhr, ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg lebensgefährlich verletzt worden. Zum Unfall kam es, als ein 58 Jahre alter Autofahrer aus einem Grundstück nach links auf die Waldshuter Straße einfuhr. Er kollidierte mit dem Motorroller des 17 Jahre alten Jugendlichen, der auf der Waldshuter Straße in Fahrtrichtung Bad Säckingen unterwegs war. Der Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde nach seiner Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer wurde eicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 11500 Euro. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst mitsamt First Responder und Rettungshubschrauber, die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und die Polizei mit drei Streifenwagenbesatzungen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell