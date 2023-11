Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ B 38/ BAB 659: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 38 - PM 3

Mannheim/ B 38/ BAB 659 (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr an einem Stauende zu einem folgenschweren Unfall. Eine 23-Jährige war mit ihrem BMW von der B 38 weiter auf die BAB 659 in Richtung der Auffahrt zur BAB 6 am Viernheimer Kreuz unterwegs. In diesem vierspurigen Streckenabschnitt fuhr sie auf dem zweiten Fahrstreifen, wollte aber auf die dritte Spur nach links wechseln. Während sie nach dem rückwärtigen Verkehr Ausschau hielt, übersah sie nach ersten Erkenntnissen, dass die 48-jährige Fahrerin des vor ihr fahrenden Peugeots auf Grund eines Staus abbremsen musste. Folglich prallte der BMW ungebremst auf das Heck des Peugeots. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet das Auto der 48-Jährigen außer Kontrolle und kollidierte mit der Leitplanke. Der BMW fuhr hingegen weiter geradeaus und rammte einen Seat sowie einen Opel, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Zwei Insassen des Opels sowie die Fahrerin des Peugeots und der 42-jährige Fahrer des Seats verletzten sich durch den Unfall leicht. Die 23-jährige Unfallverursacherin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 75.000 Euro. Auf Grund des Unfalls musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Strecke konnte nach Reinigungsarbeiten erst um kurz nach 21:30 Uhr vollständig freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

