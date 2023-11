Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrüche in Boutiquen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bereits in der Zeit vom 28.10 bis zum 30.10.23, kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft im Czernyring. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Beschädigung der Schaufensterscheibe Zutritt zum Laden. Im Laden wurden dann diverse Handtaschen und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Bereich.

In der Nacht von 02.11.23 auf den 03.11.23 verschaffte sich eine ebenfalls bislang unbekannte Täterschaft mit dem gleichen Modus Operandi Zutritt zu einer Boutique in der "Unteren Straße" in Heidelberg. Auch hier wurde die Fensterscheibe beschädigt. Die unbekannte Täterschaft entwendete hier, bis auf wenige Einzelstücke, die gesamte Kleidung der Boutique. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben, welche im Zusammenhang mit den Taten stehen, machen können. Insbesondere, ob ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Kleidungsstücke und Handtaschen aufgefallen ist.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell