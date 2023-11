Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Altpapiersäcke in Brand geraten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend gegen 21 Uhr mehrere Säcke mit Altpapier und anderen Unrat auf einem Balkon in der Grundelbachstraße in Brand. Hierdurch wurde die Hausfassade sowie die Glasbalkontür beschädigt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Während der Löscharbeiten wurde die Grundelbachstraße kurzzeitig gesperrt und konnte um 21:35 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

