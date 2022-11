POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Betrug

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Tollstock wurde am Dienstag - im Tagesverlauf - in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Haltern am See: Auf dem Hennewiger Weg sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ...

