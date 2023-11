Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kupferkabel aus Baustelle in Hochhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch stahl eine unbekannte Täterschaft knapp 100 Meter Kupferkabel aus einem Hochhaus in der Straße "Im Eichwald". Im dortigen Anwesen fanden Bauarbeiten statt, bei denen auch eine neue Verkabelung in den Gemeinschaftsfluren des Hauses vorgenommen wurde. Die Täterschaft drang in einen Lagerraum für Baumaterialien ein und entwendete aus diesem einen Seitenscheider, mit dessen Hilfe sie das dicken Kupferkabel durchschnitt. Der Schaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Emmertsgrund unter der Telefonnummer 06221-381518 zu melden.

