POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin von Bus touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen trug eine 21 Jahre alte Fußgängerin davon, nachdem sie am Mittwochmittag, 29.11.2023, kurz vor 15:00 Uhr, am Busbahnhof in WT-Waldshut von einem Bus touchiert worden war. Die Frau stand auf dem Gehweg an einer Einmündung, um die Fahrbahn zu überqueren. Dort wurde sie von einem Bus umgestoßen. Der 56-jährige Busfahrer war mit der Front auf den Gehweg geraten. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schaden am Bus entstand nicht.

