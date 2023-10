POL-SE: Klein Nordende - Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag (19.10.2023) ist es in der Oststraße in Norderstedt zwischen "Am Stammgleis" und "An der Bahn" zum Einbruch in eine Firma gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 16:30 und 06:15 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen Werkzeuge. Kurz vor Mitternacht wurde in der Nähe ein schwarzer BMW 118 D mit ...

