POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Raub auf Stühlinger Kirchplatz - ein Tatverdächtiger gefasst - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 20:15 Uhr, wurde ein Kleinbrand auf dem Spielplatz bei der Grundschule in Bad Säckingen-Wallbach gemeldet. Das dortige Holzspielhaus brannte leicht. Das Feuer konnte ohne den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Bereits am 25.11.2023 hatte es auf diesem Spielplatz ...

