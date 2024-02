Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus

Großheide - Einbruch in Vereinsheim

Aurich-Kirchdorf - Mit Auto rückwärts in Praxis gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

In ein unbewohntes Haus in Norden ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter im Addingaster Weg gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, das derzeit saniert wird. Es wurde unter anderem Werkzeug gestohlen. In der Nacht zuvor kam es ein paar Häuser weiter ebenfalls zu einem Einbruch. Dort erlangten die Täter aber kein Diebesgut. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Großheide - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind vergangene Woche in ein Vereinsheim in Großheide eingebrochen. Zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, stiegen die Täter in die Räumlichkeiten eines Sportvereins in der Bürgermeister-Oldewurtel-Straße ein. Es wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen. Wenige Tage zuvor hatten sich in Greetsiel und Norden ähnliche Taten ereignet. Die Polizei geht aktuell von einem Zusammenhang aus. Möglicherweise kam es noch bei weiteren Vereinsheimen zu Einbrüchen, die bislang nicht bemerkt oder angezeigt worden sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich-Kirchdorf - Mit Auto rückwärts in Praxis gefahren

Zu einem Parkplatzunfall mit einer verletzten Person und erheblichem Sachschaden kam es am Montagmorgen in Aurich-Kirchdorf. Ein 68 Jahre alter BMW-Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 9 Uhr rückwärts vom Parkplatz einer Praxis an der Harlestraße fahren. Hierbei stieß er gegen eine Laterne und verwechselte offenbar Gas und Bremse. Er touchierte noch zwei weitere Autos und fuhr dann rückwärts in das Praxisgebäude. Eine 38 Jahre alte Frau wurde durch Trümmerteile leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein Auto wurde allerdings erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell