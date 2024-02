Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/ Samstag 09./10.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Aurich- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein männlicher Fahrzeugführer kollidiert mit seinem roten Pkw am Freitag, gegen 13.15 Uhr, beim Einfahren auf den Lüchtenburger Weg, mit einem auf dem Gehweg fahrenden neunjährigen Kind. Das Kind stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu. Anschl. entfernt sich der verursachende Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Reflektierende Schutzkleidung und einen Schutzhelm werden durch das Kind vorbildlich getragen. Weiterhin wird das Fahrrad leicht beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 606 215 zu melden. 202400184590

Ihlow- Vier Verletzte durch Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow sind am Freitagabend vier Personen leicht verletzt worden. Gegen 20.00 Uhr überquert ein 19-jähriger Mann aus Ihlow mit seinem VW Golf die Oldersumer Straße und kollidiert mit seinem Pkw mit der bevorrechtigten 19- jährigen Fahrzeugführerin aus Jemgum. Diese befährt mit ihrem Pkw Peugeot die Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Autobahn. Weiterhin werden die beiden Mitfahrer, 21 und 24 Jahre, des unfallverursachenden Pkw auch leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

202400185448

Großefehn- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin

Die 22-jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführerin aus Großefehn kommt mit ihrem Pkw Seat Arosa, um 22.35 Uhr, auf der Schrahörnstraße, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in den wasserführenden angrenzenden Kanal. Sie kann sich selbst aus dem Fahrzeuginneren befreien, wird jedoch durch den Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr und der Abschleppdienst bergen das verunfallte Fahrzeug. Weiterhin wird die Berme und die Schutzplanke beschädigt.

202400185770

Altkreis Norden

Unerlaubt die Unfallstelle verlassen 202400183769 Norden - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Gewerbestraße ist es am Freitag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein geparkt abgestellter blauer VW Golf wurde dabei im Bereich der Beifahrerseite leicht beschädigt (Streifschaden). Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Größere Auseinandersetzung 202400185927

Norden - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 23:30 Uhr in Norden zu einer größeren Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Die Auseinandersetzung fand vornehmlich auf der Straße statt. Polizei und Rettungsdienst waren aufgrund der anfangs unübersichtlichen Lage mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung gibt es derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Landkreis Wittmund

Trunkenheit in Verkehr

Am Freitagabend wurde der Polizeidienststelle in Wittmund mitgeteilt, dass ein Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol fahren soll. Der 37jährige Fahrzeugführer aus Wittmund, konnte dann auch in Wittmund in der Berliner Straße mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrerlaubnis einbehalten.

