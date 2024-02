Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrzeuge kollidierten: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der Esenser Straße in Aurich ereignet hat. Gegen 14.15 fuhr eine Twingo-Fahrerin in Höhe der Hausnummer 36 auf die Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund und stieß mit einem Lkw mit Auflieger zusammen. Es entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Fahrer eines E-Scooters verletzt

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Donnerstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Eine 65-jährige Mazda-Fahrerin fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Von-Jhering-Straße. Beim Abbiegen auf ein Grundstück übersah offenbar einen 17-Jährigen auf einem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

In Norden ist am Donnerstag ein 19-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 10 Uhr mit einem VW auf dem Königsweg in Fahrtrichtung Norden und geriet bei einem Überholmanöver nach rechts auf den Grünstreifen. Er prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Aurich - Fahrradfahrerin verletzt

Gegen 18 Uhr kam es auf der Von-Jhering-Straße in Aurich zu einem Unfall. Eine Opel-Fahrerin bog nach ersten Erkenntnissen von der Kleinen Mühlenwallstraße nach links auf die Von-Jhering-Straße ab und übersah dabei offenbar eine querende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 75-jährige Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später von der Polizei ermittelt und angetroffen werden. Gegen die 55-Jährige wird nun auch wegen Fahrerflucht ermittelt.

Norderney - Unfallflucht

Auf Norderney kam es zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 22 Uhr und 23 Uhr fuhr ein Autofahrer auf dem Karl-Rieger-Weg und kam offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen ein Straßenschild und flüchtete anschließend, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Aufgrund eines Hinweises konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

