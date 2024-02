Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Norden - Automat wurde beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Südbrookmerland eine 55-jährige Frau bestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 10.45 Uhr und 11.40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Auricher Straße. Die Täter entwendeten während des Einkaufens aus dem Rucksack der Frau ein schwarzes Leder-Portemonnaie mitsamt Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Einen Snackautomaten haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in Norden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen kippten die Täter gegen Mitternacht an der Ecke Norddeicher Straße / Brummelkamp den etwa 450 Kilogramm schweren Automaten um, sodass die Front zerstört wurde. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

