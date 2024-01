Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Ladentür

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagmittag (12.01.2024), gegen 12:30 Uhr, beschädigte ein 15-Jähriger die Ladentür eines Supermarktes in der Marienstraße in Greiz. Der Täter konnte noch vor Ort, durch die über Notruf verständigten Beamten, festgestellt werden. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell